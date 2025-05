Due esemplari uguali nei cruciverba: la soluzione è Doppioni

DOPPIONI

Curiosità e Significato di "Doppioni"

Perché la soluzione è Doppioni? La parola DOPPIONI si riferisce a due esemplari identici di qualcosa, come ad esempio in un mazzo di carte o in collezioni di oggetti. Nel contesto di un cruciverba, è una soluzione che indica una coppia di elementi identici.

Come si scrive la soluzione: Doppioni

Hai davanti la definizione "Due esemplari uguali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

O Otranto

P Padova

P Padova

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R Z Z O U B A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABRUZZO" ABRUZZO

