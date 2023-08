Triangolo con due lati uguali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Triangolo con due lati uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ISOSCELE

Significato/Curiosita : Triangolo con due lati uguali

Il triangolo rettangolo è un triangolo in cui l'angolo formato da due lati, detti cateti, è retto, ovvero di 90° (o p/2 radianti). il lato opposto all'angolo... Si definisce triangolo isoscele un triangolo che possiede due lati congruenti. vale il seguente teorema: "un triangolo è isoscele se e solo se ha due angoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Triangolo con due lati uguali : triangolo; lati; uguali; Il triangolo con i tre lati tutti diversi; Un triangolo per il disegnatore; La lettera greca a forma di triangolo ; Un lato del triangolo rettangolo; Un tipo di triangolo ; Un lato del triangolo ; Il triangolo con i tre lati tutti diversi; Antico proverbio lati no; Ciocolati no con la ciliegina; Bronzo in lati no; Un così dei lati ni; Impacchettati inscatolati ; Il cubo ne ha sei uguali ; Dotata di una forma con quattro lati uguali ; Nel poker cinque carte con i semi uguali ; Sono uguali quelli di un Robbie e di una Serena; Sono uguali negli alloggi; Il pinguino le ha uguali ;

Cerca altre Definizioni