Costume da bagno nei cruciverba: la soluzione è Slip

Home / Soluzioni Cruciverba / Costume da bagno

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Costume da bagno' è 'Slip'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLIP

Curiosità e Significato di "Slip"

La parola Slip è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Slip.

Perché la soluzione è Slip? La parola SLIP si riferisce a un tipo di costume da bagno, spesso indossato in piscina o in spiaggia, caratterizzato da un design aderente e minimalista. Questo termine è comunemente usato nel linguaggio informale per descrivere questo particolare stile di abbigliamento acquatico.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un elemento del bikiniUn costume per bagnantiLe mutandine del nuotatoreRidottissimo costume da bagnoLa praticano atleti in costume da bagnoMicro-costume da bagno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Slip

Hai trovato la definizione "Costume da bagno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

L Livorno

I Imola

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P S O L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POLSO" POLSO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.