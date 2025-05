Cetacei presenti nei fiumi sudamericani nei cruciverba: la soluzione è Inie

Home / Soluzioni Cruciverba / Cetacei presenti nei fiumi sudamericani

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cetacei presenti nei fiumi sudamericani' è 'Inie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INIE

Curiosità e Significato di "Inie"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Inie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Inie? La risposta INIE si riferisce a un tipo di cetaceo, chiamato anche delfino di fiume, che vive nei fiumi del Sud America, come il Rio delle Amazzoni e il Rio Orinoco. Sebbene la forma corretta del termine sia ini (per i delfini di fiume, come l'Inia geoffrensis), nella forma abbreviata o in contesti enigmistici potrebbe essere indicata come INIE.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono simili ai delfiniI delfini dell AmazzoniaCetacei d acqua dolceCetacei dei fiumi sudamericaniGrosso mammifero dei fiumi sudamericaniI feroci coccodrilli dei fiumi sudamericani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Inie

Se "Cetacei presenti nei fiumi sudamericani" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D N A A N T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANNODATA" ANNODATA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.