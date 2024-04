La Soluzione ♚ Cetacei dei fiumi sudamericani

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Cetacei dei fiumi sudamericani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INIE

Curiosità su Cetacei dei fiumi sudamericani: Tutti i sirenidi legato alle fanerogame acquatiche per l'alimentazione. i cetacei sono rappresentati da due specie di delfini: l'inia geoffrensis (il cosiddetto... L'inia (Inia geoffrensis), detta anche bonto, è un cetaceo diffuso nelle acque dolci dell'America Meridionale. Il nome latino Inia geoffrensis deriva dall'appellativo usato dagli indiani Guarayo della Bolivia (dagli ispano-americani è chiamata boutos o boutu, dai brasiliani boto rosa). Il nome specifico gli è stato dato in onore del naturalista francese Geoffrey St. Hilaire (1772-1850) che portò a Parigi l'esemplare proveniente dall'alto Rio delle Amazzoni, da cui nel 1817 de Blainville descrisse la specie.

