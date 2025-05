Un posto di ristoro per chi viaggia in macchina nei cruciverba: la soluzione è Autogrill

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un posto di ristoro per chi viaggia in macchina' è 'Autogrill'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTOGRILL

Curiosità e Significato di "Autogrill"

La soluzione Autogrill di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Autogrill per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Autogrill? AUTOGRILL è un termine che indica un luogo di sosta situato lungo le autostrade, dove i viaggiatori possono fermarsi per mangiare, bere e riposarsi durante il viaggio in automobile. La parola è composta da AUTO, che si riferisce all'automobile, e GRILL, che indica un ristorante o un'area di ristoro.

Come si scrive la soluzione: Autogrill

La definizione "Un posto di ristoro per chi viaggia in macchina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

G Genova

R Roma

I Imola

L Livorno

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O O R L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROTOLI" ROTOLI

