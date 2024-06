Un posto di ristoro per chi è alla guida

: A. Presente in 30 Paesi, gestisce un portafoglio di oltre 300 marchi (parte di proprietà, parte in licenza) in circa 3 800 punti vendita in 950 siti e opera prevalentemente tramite contratti di concessione all'interno di aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie, con presenze selettive nelle città e nei centri commerciali. Autogrill S. è un'azienda multinazionale italiana che opera nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia. p.

Italiano: Sostantivo: autogrill ( approfondimento) s inv . area di sosta attrezzata, o area di servizio che si trova lungo le autostrade.. Sillabazione: au | to | grìll. Pronuncia: IPA: /auto'grill/ . Etimologia / Derivazione: formato da auto- e da grill ( contrazione di grill room): fonte Treccani; da Autogrill™, il nome del marchio della catena di aree di servizio .