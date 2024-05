La Soluzione ♚ Un posto di ristoro per alpinisti

: RIFUGIO

Curiosità su Un posto di ristoro per alpinisti: Sottintesa la struttura che dà accoglienza (posti letto e ristoro) ai visitatori nonché alpinisti e guide. questo è in realtà il rifugio torino nuovo, la... Per rifugio si intende un luogo sicuro che serve da riparo o da nascondiglio. Solitamente si tratta di un ambiente fornito di attrezzi e di viveri. Si conoscono vari tipi di rifugi e tutti di variabilissima forma, dimensione e capienza: si può intendere per un edificio, un bunker, un passaggio segreto o un capanno, che può ospitare da una a migliaia di persone. Anche le miniere, le trincee, le gallerie e le grotte possono essere considerate dei rifugi. Il termine rifugio può riferirsi anche a: Rifugio alpino, un edificio collocato in zone montane, destinato a ospitare gli alpinisti e gli escursionisti che frequentano la montagna Rifugi ...

