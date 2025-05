La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Rotola su un tappeto color verde' è 'Palla Da Biliardo' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALLA DA BILIARDO

La soluzione Palla Da Biliardo di 15 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Palla Da Biliardo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Palla Da Biliardo? La definizione Rotola su un tappeto color verde si riferisce al gioco del biliardo, dove le palle rotolano su un tavolo rivestito di feltro verde. Pertanto, la risposta corretta è PALLA DA BILIARDO.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una raganella di color verdePietre preziose di color verdeSedersi al tappeto verde

Se "Rotola su un tappeto color verde" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

