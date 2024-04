La Soluzione ♚ Sedersi al tappeto verde La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sedersi al tappeto verde. GIOCARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sedersi al tappeto verde: Giocare d'azzardo è un film del 1982 diretto da Cinzia TH Torrini. Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: Giocare d'azzardo è un film del 1982 diretto da Cinzia TH Torrini. giocare (vai alla coniugazione) dedicare del tempo al gioco, ad una attività ludica, per svago giocare con la palla, a nascondino, ad un gioco di società

i bambini non possono essere impegnati solo nello studio, dovrebbero avere il tempo per giocare (per estensione) compiere azioni volte a divertire o svagare sé stessi e gli altri, prive di serietà o reale impegno non avrai creduto a ciò che dicevo stavo solo giocando

questo non è il momento di giocare, la situazione richiede serietà (per estensione) , (sport) dedicarsi ad uno sport, ad una attività sportiva giocare a calcio, a tennis, a pallacanestro (per estensione) , (sport) prendere parte ad una competizione, gara, o simili questa sera l'Italia giocherà contro la Francia nella semifinale (per estensione) , (sport) detto di sportivo, essere parte di una squadra, come giocatore quell'attaccante gioca nella squadra cittadina di pallavolo

ha giocato in moltissime squadre, in Italia e all'estero (per estensione) detto di ingranaggi, meccanismi o simili, avere gioco, ovvero avere spazio per muoversi liberamente i cardini giocano troppo, e di conseguenza la porta traballa (senso figurato) avere peso o importanza, essere preso in considerazione nel prendere decisioni, o comunque in una data situazione i sentimenti non giocano quando si tratta di affari Transitivo giocare (vai alla coniugazione) detto di carte, pedine o simili, metterle in gioco, utilizzarle nel corso della propria mano di gioco giocare un asso, un re di cuori (nelle carte)

giocare un cavallo, la regina (negli scacchi)

hai sbagliato a giocare adesso la briscola, non c'erano punti da prendere! detto di denaro, o comunque di una posta, metterla in palio al gioco, o in una scommessa, impegnandosi a cederla al vincitore in caso di sconfitta (più comune nel riflessivo giocarsi) gioco tutto il mio stipendio sul cavallo in terza corsia detto di gara o competizione, prendervi parte giocare una finale, giocare una buona partita (senso figurato) rendere qualcuno oggetto di un inganno, beffa o truffa quel furfante mi ha giocato , ha preso i miei soldi ed è sparito

credevano di essere furbi, ma sono stati giocati da qualcuno più furbo di loro Sillabazione gio | cà | re Pronuncia IPA: /do'kare/ Etimologia / Derivazione dal latino iocare, infinito presente attivo di ioco, derivazione tarda del classico iocor, "scherzare" Sinonimi baloccarsi, dilettarsi, distrarsi, divertirsi gingillarsi, giocherellare, ricrearsi, ruzzare, svagare, trastullarsi

competere disputare gareggiare, misurarsi

arrischiare, azzardare, mettere a repentaglio, puntare, rischiare, scommettere

abbindolare, beffare, burlare, celiare, gabbare, imbrogliare, ingannare, prendere in giro, raggirare, scherzare, fare uno scherzo,

(di carte) calare

calare far un gioco, divertirsi, svagarsi, spassarsela, correre, saltare, scherzare,

fare una partita

dedicarsi, praticare

truffare, far cadere in trappola, mettere in mezzo, vincere con l’astuzia

puntare, fare speculazioni, fare affari,

esporre a rischio, mettere a repentaglio

( senso figurato ) esercitare, svolgere, avere

esercitare, svolgere, avere fare una partita, competere

muoversi, ballare

agire

mettere in tavola

muovere

(senso figurato) avere importanza, avere peso, avere ruolo, contare, incidere, pesare Contrari lavorare, faticare, stancarsi, sudare

evitare, rifuggire, scansare

comportarsi onestamente, com portarsi lealmente

preservare, assicurare, tutelare

tenere da conto, salvare Parole derivate giocarsi, giocato, rigiocare Varianti (letterario) giuocare

(antico) giucare Proverbi e modi di dire giocare a carte scoperte - essere limpidi e onesti nei confronti degli altri, senza ricorrere a inganni o sotterfugi

- essere limpidi e onesti nei confronti degli altri, senza ricorrere a inganni o sotterfugi giocare un brutto tiro - causare un danno a qualcuno, spesso in modo subdolo o comunque imprevisto

