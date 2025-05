Quelle per lo smoking sono di vernice nei cruciverba: la soluzione è Calzascarpe

CALZASCARPE

Curiosità e Significato di "Calzascarpe"

La parola Calzascarpe è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Calzascarpe? La definizione Quelle per lo smoking sono di vernice si riferisce alle calzature eleganti, come le scarpe da smoking, spesso realizzate in materiale verniciato. Pertanto, la soluzione CALZASCARPE indica l'oggetto utilizzato per mantenere la forma delle scarpe e facilitarne l'indossamento.

Uno scivolo per il talloneLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatola

Come si scrive la soluzione: Calzascarpe

Stai cercando la risposta alla definizione "Quelle per lo smoking sono di vernice"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

Z Zara

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N A I N Z T U N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NUNZIANTE" NUNZIANTE

