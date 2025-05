Uno scivolo per il tallone nei cruciverba: la soluzione è Calzascarpe

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Uno scivolo per il tallone' è 'Calzascarpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALZASCARPE

Curiosità e Significato di "Calzascarpe"

La parola Calzascarpe è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Calzascarpe.

Un calzascarpe è un attrezzo utilizzato per facilitare l'inserimento del piede nelle scarpe, specialmente quelle con aperture strette o il tallone rigido. È progettato per proteggere la scarpa e rendere il processo di calzatura più comodo, riducendo lo sforzo e il rischio di danneggiare la calzatura.

Il lungo scivolo nelle piscineScarpa da donna con tacco e aperta sul talloneUn divertente scivoloUno scivolo da acquaparkBagna il tallone dello Stivale

Come si scrive la soluzione: Calzascarpe

La definizione "Uno scivolo per il tallone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

L Livorno

Z Zara

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z N C E A I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANIZIE" CANIZIE

