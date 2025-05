Fanno le mischie in campo nei cruciverba: la soluzione è Rugbisti

RUGBISTI

Perché la soluzione è Rugbisti? La definizione Fanno le mischie in campo si riferisce ai rugbisti, gli atleti che giocano a rugby, sport noto per le sue mischie, dove i giocatori si uniscono per conquistare la palla. Quindi, la parola da inserire nel cruciverba è RUGBISTI.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Giocano con la palla ovaleLe scorribande che si fanno in campo nemicoLocalità dove si fanno i fanghiSi fanno aiutare da un cane

R Roma

U Udine

G Genova

B Bologna

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O L A O C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COSTOLA" COSTOLA

