CESTO

Curiosità e Significato di "Cesto"

Vuoi sapere di più su Cesto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Cesto.

Un cesto è un contenitore realizzato intrecciando materiali flessibili, come il vimini. Questa tecnica di intreccio conferisce al cesto una struttura leggera e resistente, ideale per trasportare e conservare oggetti. I cesti sono utilizzati in molte culture e può variare per forma e dimensione, adattandosi a diverse esigenze pratiche e decorative.

Confezione preparata dal fioraioLa rete del pivotUna confezione da fioraiLa bacchetta di vimini un tempo usata dai pastoriSa intrecciare i viminiLa tecnica di lavorazione dei vimini

Come si scrive la soluzione: Cesto

La definizione "È intrecciato di vimini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

