È in mezzo all autostrada nei cruciverba: la soluzione è Spartitraffico

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È in mezzo all autostrada' è 'Spartitraffico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPARTITRAFFICO

Curiosità e Significato di "Spartitraffico"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spartitraffico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spartitraffico.

Il spartitraffico è una struttura fisica, comunemente costituita da una corsia di separazione, situata tra le carreggiate di un'autostrada o di una strada ad alta percorrenza. La sua funzione principale è quella di dividere i flussi di traffico opposti, garantendo così la sicurezza degli automobilisti e prevenendo collisioni frontali. Può essere realizzato con diversi materiali, come cemento o vegetazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impedisce il salto di corsiaDovrebbe impedire il salto di corsiaSepara le carreggiate in autostradaGonfio nel mezzoIn mezzo all orloProverbio: avvisato mezzo salvato

Come si scrive la soluzione: Spartitraffico

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

R Roma

A Ancona

F Firenze

F Firenze

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O T B O R L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BORTOLO" BORTOLO

