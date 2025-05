Città e pittore emiliani nei cruciverba: la soluzione è Correggio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Città e pittore emiliani' è 'Correggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORREGGIO

Curiosità e Significato di "Correggio"

Correggio è una città dell'Emilia-Romagna, nota per essere il luogo di origine del pittore Antonio Allegri, conosciuto come Correggio. Attivo nel Rinascimento, Correggio è celebre per le sue opere caratterizzate da luminosità, prospettiva innovativa e figure dinamiche. La città conserva anche importanti testimonianze storiche e artistiche legate alla sua cultura rinascimentale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un grande pittore del 500L Antonio Allegri pittore emiliano del 500L Antonio Allegri che dipinse Leda e il cignoEmiliani di cittàUna città dell Emilia e il famoso pittore che in essa è natoEmiliani d una città

Come si scrive la soluzione: Correggio

