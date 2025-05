Un grande pittore del 500 nei cruciverba: la soluzione è Correggio

CORREGGIO

Curiosità e Significato di "Correggio"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Correggio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Correggio.

Correggio, pseudonimo di Antonio Allegri, è un importante pittore italiano del Rinascimento, attivo nel XVI secolo. È noto per la sua innovativa capacità di creare illusioni spaziali e per l'uso espressivo della luce e del colore, come evidenziato nelle sue celebri opere religiose e nei ritratti.

Come si scrive la soluzione: Correggio

La definizione "Un grande pittore del 500" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

