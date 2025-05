Village di New York nei cruciverba: la soluzione è Greenwich

GREENWICH

Curiosità e Significato di "Greenwich"

Greenwich Village, spesso chiamato semplicemente The Village, è un quartiere iconico di New York, noto per la sua vibrante scena culturale, artistica e musicale. Storicamente centro di movimenti bohémien e per i diritti civili, è caratterizzato da strade acciottolate, caffè alla moda e una vibrante comunità multiculturale. Attira artisti, musicisti e intellettuali da tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione: Greenwich

G Genova

R Roma

E Empoli

E Empoli

N Napoli

W Washington

I Imola

C Como

H Hotel

