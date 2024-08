La Soluzione ♚ Il Village di New York La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GREENWICH La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente GREENWICH

Curiosità su Il village di new york: Greenwich (pronunciato /'grnt/, /'grnd/, /'grnt/ o /'grnd/) è il principale quartiere del borgo reale londinese di Greenwich, situato a 9 km a sud est di Charing Cross. La monarchia britannica ha legami con questa cittadina perché ospita fin dal XV secolo il palazzo reale noto come Palace of Placentia; inoltre Greenwich è stato il luogo di nascita di parecchi reali della casata dei Tudor, tra cui Enrico VIII e Elisabetta I. Greenwich è nota per la sua storia marittima e per aver dato il nome al meridiano e al fuso orario omonimi.

