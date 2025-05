Un arnese dello sterratore nei cruciverba: la soluzione è Badile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un arnese dello sterratore' è 'Badile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BADILE

Curiosità e Significato di "Badile"

Hai risolto il cruciverba con Badile? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Badile.

Il badile è un attrezzo agricolo e da lavoro, caratterizzato da una lunga manico e una lama piatta e larga. Viene utilizzato principalmente per scavare, trasferire e livellare materiale come terra, sabbia o ghiaia. È uno strumento indispensabile per gli sterratori e in attività di costruzione, giardinaggio e lavori di terreno.

Come si scrive la soluzione: Badile

Non riesci a risolvere la definizione "Un arnese dello sterratore"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

I Imola

L Livorno

E Empoli

