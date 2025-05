Una battuta di Leonardo Manera nei cruciverba: la soluzione è Per Tentar Di Dormire Inizio A Contare Le Pecore Però Ne Mancano Sempre Dodici E Allora Resto Sveglio Intere Notti Per Cercarle Nei Campi

La soluzione di 114 lettere per la definizione 'Una battuta di Leonardo Manera' è 'Per Tentar Di Dormire Inizio A Contare Le Pecore Però Ne Mancano Sempre Dodici E Allora Resto Sveglio Intere Notti Per Cercarle Nei Campi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PER TENTAR DI DORMIRE INIZIO A CONTARE LE PECORE PERÒ NE MANCANO SEMPRE DODICI E ALLORA RESTO SVEGLIO INTERE NOTTI PER CERCARLE NEI CAMPI

Curiosità e Significato di "Per Tentar Di Dormire Inizio A Contare Le Pecore Però Ne Mancano Sempre Dodici E Allora Resto Sveglio Intere Notti Per Cercarle Nei Campi"

La battuta di Leonardo Manera è uno scherzo umoristico che gioca sull'ossessione di contare le pecore per addormentarsi, ma in questo caso, il problema è che ne mancano sempre dodici, causando a chi prova a dormirsi di rimanere sveglio tutta la notte a cercarle nei campi.

