La definizione e la soluzione di: Si può farlo al fast food. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: food si pone come obiettivo la promozione del diritto a vivere il pasto innanzitutto come un piacere. pensata come risposta al dilagare del fast food...

Uno snack, in italiano spuntino, merenda, o merendina, è un termine della lingua inglese che indica una categoria di alimenti industriali dolci e salati, altamente calorici e a basso contenuto nutrizionale. Gli snack vengono solitamente consumati per soddisfare temporaneamente la fame, fornire una quantità minima di energia per il corpo o semplicemente per soddisfare un piacere personale.

Gli spuntini confezionati vengono solitamente classificati come "cibo spazzatura" perché contengono grandi quantità di dolcificanti, conservanti, aromi, condimenti, sale e altri ingredienti saporiti, come cioccolato e arachidi e perché sono privi o carenti di valori nutrizionali.

Nel settore alimentare occidentale, gli snack generano enormi profitti all'anno e il loro mercato, che è costantemente in crescita, vede numerose aziende in lotta per dominarlo.

Con un'accezione diversa, il termine "spuntino", con cui si designa lo snack, identifica anche un pasto leggero consumato fra i pasti principali.

Italiano

Sostantivo

spuntino ( approfondimento) m sing (pl.: spuntini)

(gastronomia) pasto leggero assimilato tra quelli principali o al posto di uno di questi oggi ho consumato lo spuntino di mezzanotte

Sillabazione

spun | tì | no

Pronuncia

IPA: /spun'tino/

Etimologia / Derivazione

etimologia incerta

