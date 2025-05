Provincia siciliana nei cruciverba: la soluzione è Enna

ENNA

Curiosità e Significato di "Enna"

La provincia di Enna è una delle nove province della Sicilia, situata nel centro dell'isola. È nota per il suo paesaggio collinare e per il suo patrimonio storico, con importanti siti archeologici e chiese. La capitale è la città di Enna, spesso chiamata Il Centro di Sicilia per la sua posizione geografica.

La provincia posta al centro della SiciliaProvincia siciliana con Comiso e ModicaLa provincia siciliana che comprende Piazza ArmerinaUna provincia siciliana

Come si scrive la soluzione: Enna

