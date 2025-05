La racchiude l atollo nei cruciverba: la soluzione è Laguna

LAGUNA

Curiosità e Significato di "Laguna"

Vuoi sapere di più su Laguna? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Laguna.

La laguna è una vasta area di acqua stagnante, frequentemente separata dal mare da una barriera naturale come un atollo o una riva. Questi ecosistemi sono tipicamente caratterizzati da acque poco profonde e possono ospitare una ricca biodiversità, offrendo habitat per molte specie marine e uccelli. Inoltre, le lagune sono importanti per la protezione costiera.

Come si scrive la soluzione: Laguna

Stai cercando la risposta alla definizione "La racchiude l atollo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

G Genova

U Udine

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C P T C I E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PICCATE" PICCATE

