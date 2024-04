La Soluzione ♚ Lo specchio di Venezia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Lo specchio di Venezia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LAGUNA

Curiosità su Lo specchio di venezia: Fonti. uno specchio è un oggetto che riflette un'immagine. la luce che rimbalza su uno specchio mostra un'immagine di ciò che si trova di fronte ad esso... Una laguna (dal latino lacuna, spazio vuoto) è un bacino costiero separato dal mare (o dall'oceano) da un cordone litoraneo (sia esso tombolo o lido) e caratterizzato da acqua salmastra, alternanza delle maree e formazione di barene permanenti e semipermanenti.

