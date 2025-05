La distribuzione di manifestini nei cruciverba: la soluzione è Volantinaggio

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La distribuzione di manifestini' è 'Volantinaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOLANTINAGGIO

Curiosità e Significato di "Volantinaggio"

Hai risolto il cruciverba con Volantinaggio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Volantinaggio.

Il volantinaggio consiste nel distribuire manifestini cartacei, comunemente noti come volantini, per promuovere eventi, prodotti o servizi. È una tecnica di marketing diretta che mira a raggiungere un vasto pubblico, generalmente posizionando i volantini in luoghi strategici come strade, negozi o in mano a passanti.

Come si scrive la soluzione: Volantinaggio

Hai trovato la definizione "La distribuzione di manifestini" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V L A O N E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLANTE" VOLANTE

