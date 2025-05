La cittadina del Parmense rinomata per i salami nei cruciverba: la soluzione è Felino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La cittadina del Parmense rinomata per i salami' è 'Felino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FELINO

Curiosità e Significato di "Felino"

Hai risolto il cruciverba con Felino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Felino.

FELINO è una cittadina del Parmense, famosa per la produzione di salami e insaccati di alta qualità. Conosciuta per le sue tradizioni gastronomiche, questa località rappresenta un punto di riferimento nella zona per i prodotti tipici e il divertimento, anche grazie alla sua ospitalità e alle sue attrazioni culturali.

Come si scrive la soluzione: Felino

Se "La cittadina del Parmense rinomata per i salami" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

E Empoli

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

