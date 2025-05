Un operazione bancaria nei cruciverba: la soluzione è Accredito

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un operazione bancaria' è 'Accredito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCREDITO

Curiosità e Significato di "Accredito"

Un'operazione bancaria di accredito è quando una somma di denaro viene depositata sul conto di un cliente, come salari, rimesse o pagamenti, rendendo disponibile il credito immediatamente o entro breve tempo. È un'operazione comune per aumentare i fondi sul conto bancario di un soggetto.

Come si scrive la soluzione: Accredito

Se "Un operazione bancaria" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

C Como

C Como

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P L I A O T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PISTOLA" PISTOLA

