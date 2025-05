Nota stazione turistica della Val di Susa nei cruciverba: la soluzione è Bardonecchia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Nota stazione turistica della Val di Susa' è 'Bardonecchia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARDONECCHIA

Curiosità e Significato di "Bardonecchia"

Approfondisci la parola di 12 lettere Bardonecchia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Bardonecchia è una nota stazione turistica situata nella Val di Susa, in Piemonte, rinomata per le sue piste da sci e le attività montane in inverno. È una meta popolare per gli appassionati di sport invernali e offre anche attività estive come escursioni e mountain bike.

Come si scrive la soluzione: Bardonecchia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Nota stazione turistica della Val di Susa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

