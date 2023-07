Nota stazione turistica sulla Riviera di Levante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota stazione turistica sulla Riviera di Levante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMOGLI

Significato/Curiosità : Nota stazione turistica sulla Riviera di Levante

Camogli è una nota stazione turistica situata sulla Riviera di Levante, nella regione italiana della Liguria. Questo affascinante borgo di pescatori incanta i visitatori con il suo pittoresco porto, case colorate e mare cristallino. Il caratteristico lungomare offre passeggiate panoramiche con vista sul Golfo del Tigullio. Camogli è famosa per le sue tradizioni marittime e i prelibati piatti a base di pesce. La Basilica di Santa Maria Assunta e il Castello Dragonara sono due delle attrazioni culturali che meritano una visita. Questa destinazione costiera è un paradiso per gli amanti del mare, della natura e dell'atmosfera autentica e rilassante della vita italiana.

