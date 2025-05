Un sistema ottico nei cruciverba: la soluzione è Diottro

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sistema ottico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un sistema ottico' è 'Diottro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIOTTRO

Curiosità e Significato di "Diottro"

Approfondisci la parola di 7 lettere Diottro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Un sistema ottico è un insieme di componenti come lenti, specchi ody altri elementi che manipolano la luce, permettendo di formare immagini o concentrarla per scopi diversi, come in telescopi, microscopi o obiettivi di fotocamere.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ottico che misura la vistaSistema di trasmissione TVSistema per pagare onlineUnità di misura del lavoro nel sistema CGSTipo di sistema che concerne la misurazione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Diottro

La definizione "Un sistema ottico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

O Otranto

T Torino

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R U E L M A B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARLUME" BARLUME

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.