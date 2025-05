Monumentale scalone nei cruciverba: la soluzione è Gradinata

GRADINATA

Curiosità e Significato di "Gradinata"

Vuoi sapere di più su Gradinata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Gradinata.

Gradinata è un termine che indica una serie di gradini o scalini disposti in sequenza, spesso usati per salire o scendere, come in un teatro, uno stadio o davanti a un monumento. È una struttura composta da più gradini impilati uno sopra l'altro, formata per facilitare l'accesso o l'uscita in modo monumentale o imponente.

Come si scrive la soluzione: Gradinata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Monumentale scalone", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

