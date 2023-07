Un luogo che può essere monumentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un luogo che può essere monumentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CIMITERO

Significato/Curiosita : Un luogo che puo essere monumentale

Mausoleo di santa costanza, è un luogo di culto cattolico di roma situato in via nomentana, all'interno del complesso monumentale di sant'agnese fuori le mura... Un cimitero è un'area, solitamente delimitata, nella quale sono deposti i corpi (o le ceneri) dei defunti. la parola "cimitero" deriva dal greco µt... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

