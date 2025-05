Il grazie degli Anglosassoni nei cruciverba: la soluzione è Thank You

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il grazie degli Anglosassoni' è 'Thank You'.

THANK YOU

Curiosità e Significato di "Thank You"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Thank You, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Thank you è un'espressione di gratitudine usata in inglese, originariamente dagli Anglosassoni, per mostrare riconoscenza o apprezzamento verso qualcuno che ha fatto qualcosa di gentile o utile. È una frase cortese applicata nelle conversazioni quotidiane per ringraziare e mantenere buoni rapporti.

Come si scrive la soluzione: Thank You

Hai trovato la definizione "Il grazie degli Anglosassoni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

H Hotel

A Ancona

N Napoli

K Kappa

Y Yacht

O Otranto

U Udine

