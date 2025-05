Eroe che partecipò all assedio di Troia nei cruciverba: la soluzione è Patroclo

Home / Soluzioni Cruciverba / Eroe che partecipò all assedio di Troia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Eroe che partecipò all assedio di Troia' è 'Patroclo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATROCLO

Curiosità e Significato di "Patroclo"

Approfondisci la parola di 8 lettere Patroclo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Patroclo era un valoroso eroe greco, partner e amico di Achille, che partecipò all'assedio di Troia. Durante il conflitto, si distinse combattendo con coraggio fino a essere ucciso, evento che influenzò profondamente il corso della guerra e motivò Achille a tornare in battaglia.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un eroe all assedio di TroiaDue eroici Greci all assedio di TroiaUn re all assedio di TroiaL eroe che scappò da Troia in fiammeUn Aiace tra gli eroi all assedio di Troia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Patroclo

Hai trovato la definizione "Eroe che partecipò all assedio di Troia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

T Torino

R Roma

O Otranto

C Como

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P T O E A K Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOPEKA" TOPEKA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.