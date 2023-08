L eroe che scappò da Troia in fiamme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eroe che scappò da Troia in fiamme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENEA

Significato/Curiosita : L eroe che scappo da troia in fiamme

Principe troiano. durante la guerra di troia, che scoppiò a causa del rapimento della regina di sparta, elena, da parte di paride, suo fratello, deifobo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enea (disambigua). enea (in greco antico: aea, ainèias; in latino: aeneas, -ae) è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L eroe che scappò da Troia in fiamme : eroe; scappò; troia; fiamme; Un saggio eroe omerico; eroe etrusco che fu alleato di Enea; L eroe di Burgos; eroe arcade padre di Pallante che aiutò Enea; Supereroe in tuta rossa e blu con una S sul petto; Il poema con la guerra di troia ; L acheo che spinse i troia ni a prendere il cavallo; È particolare in un film di Scola con Mastroia nni; Il capostipite dei troia ni; La troia più antica; Le fiamme dei finanzieri; L animale in fiamme in un dipinto di Salvador Dalí; Vi si stocca materiale destinato alle fiamme ; Dati alle fiamme ; Come le fiamme domate;

