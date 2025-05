Chi c è in mezzo non vive bene nei cruciverba: la soluzione è Guai

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Chi c è in mezzo non vive bene' è 'Guai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUAI

Curiosità e Significato di "Guai"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Guai più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Guai.

La parola GUAI deriva dall'espressione Chi c’è in mezzo non vive bene, indicando problemi o difficoltà che si verificano quando qualcuno si trova nel mezzo di una situazione complicata. I guai sono inconvenienti o disagi che rendono la vita difficile e poco serena.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ognuno vive bene quando si trova nel proprioSe la passano beneGonfio nel mezzoUno che non vuole mai vedere il bene in nienteNon percepiscono bene i colori

Come si scrive la soluzione: Guai

Hai trovato la definizione "Chi c è in mezzo non vive bene" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

U Udine

A Ancona

I Imola

