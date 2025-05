Annienta i reattori nucleari nei cruciverba: la soluzione è Uranio Arricchito

URANIO ARRICCHITO

Curiosità e Significato di "Uranio Arricchito"

L'uranio arricchito è un tipo di uranio in cui la concentrazione di isotopo U-235 è aumentata rispetto all'uranio naturale, rendendolo adatto come combustibile nei reattori nucleari. È utilizzato per produrre energia e per alimentare le centrali nucleari, contribuendo al funzionamento dei reattori che generano elettricità.

Come si scrive la soluzione: Uranio Arricchito

U Udine

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

O Otranto

A Ancona

R Roma

R Roma

I Imola

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

T Torino

O Otranto

