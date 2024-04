La Soluzione ♚ Annienta le mosche

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Annienta le mosche. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INSETTICIDA

Curiosità su Annienta le mosche: Qualche ora teneva lontani tutti e si metteva a inseguire battaglioni di mosche». su questo fatto ritorna anche svetonio come esempio della crudeltà del... Un insetticida è una sostanza inorganica o organica, ricavata dalla natura o sintetizzata, formulata in modo da esplicare la massima azione tossica, caustica, o comunque incompatibile con la vita degli insetti. Molti insetticidi possono uccidere indirettamente gli insetti e svolgere la loro azione tossica anche nei confronti di altri esseri viventi, sia dannosi come acari (acaricidi), nematodi (nematocidi), molluschi gasteropodi (molluschicidi), roditori (rodenticidi), sia bersagli indiretti o involontari come gli animali superiori e l'uomo.

