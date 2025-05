Un appellativo da sovrani nei cruciverba: la soluzione è Sire

SIRE

Curiosità e Significato di "Sire"

Approfondisci la parola di 4 lettere Sire: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il termine SIRE è un appellativo usato per rivolgersi o riferirsi ai sovrani, ai re o ai monarghi, indicando rispetto e autorità. Originariamente britannico, il termine è usato anche in altre lingue per rappresentare un sovrano o una figura di alta carica monarchica.

Come si scrive la soluzione: Sire

Hai trovato la definizione "Un appellativo da sovrani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

I Imola

R Roma

E Empoli

