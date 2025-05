Ha tipiche e gustose cime nei cruciverba: la soluzione è Rapa

RAPA

Curiosità e Significato di "Rapa"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Rapa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La rapa è un ortaggio tuberoso con una parte superiore che mostra foglie e teneri gambi. Le sue cime sono componibili e gustose, spesso utilizzate in cucina per insalate o minestre. La radice, di forma rotonda o allungata, può essere bianca, rossa o viola, ed è apprezzata per il suo sapore dolce e leggermente piccante.

Come si scrive la soluzione: Rapa

Non riesci a risolvere la definizione "Ha tipiche e gustose cime"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

P Padova

A Ancona

