RAPA

Curiosità e Significato di Rapa

Perché la soluzione è Rapa? Rapa è un ortaggio dalla radice ingrossata, spesso usato in cucina per zuppe, stufati o insalate. Ricca di fibre e nutrienti, questa verdura ha un sapore dolce e leggermente terroso. La sua versatilità la rende perfetta in molte ricette tradizionali italiane, portando colore e gusto a ogni piatto. Un ingrediente semplice ma prezioso in cucina!

Come si scrive la soluzione Rapa

R Roma

A Ancona

P Padova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S U S I A R M R Mostra soluzione



