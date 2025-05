Si prende a un piede nei cruciverba: la soluzione è Storta

STORTA

Curiosità e Significato di "Storta"

La soluzione Storta di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Storta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Storta indica qualcosa che non è diritta o dritta, ma inclinata, curvata o piegata. È spesso usata per descrivere una posizione o una forma non corretta o naturale, come un piede che si devia dalla posizione normale, da cui deriva l'espressione si prende a un piede.

Come si scrive la soluzione: Storta

Stai cercando la risposta alla definizione "Si prende a un piede"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

