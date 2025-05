I porti con i posti barca nei cruciverba: la soluzione è Marine

MARINE

Curiosità e Significato di "Marine"

I porti con i posti barca sono strutture situate vicino al mare o a un fiume dove le persone possono ormeggiare e lasciare le proprie imbarcazioni o navi da diporto. Questi spazi sono attrezzati per fornire assistenza e servizi ai proprietari di barche, come ormeggio e manutenzione, ed sono chiamati marine.

Come si scrive la soluzione: Marine

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

