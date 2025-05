Nella barca per il remo nei cruciverba: la soluzione è Scalmo

SCALMO

Curiosità e Significato di "Scalmo"

Approfondisci la parola di 6 lettere Scalmo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Scalmo è una tavola o pianerottolo elastico installato sulla barca per il remo, usato come superficie di appoggio per il remo e per facilitare la remata. Sirva a migliorare la stabilità e l’efficienza dell’azione di remare, garantendo supporto e comfort durante la navigazione.

Come si scrive la soluzione: Scalmo

Se "Nella barca per il remo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

M Milano

O Otranto

