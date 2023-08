Antica città dell Alto Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica città dell Alto Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OSSIRINCO

Significato/Curiosita : Antica citta dell alto egitto

Essere a sud, tale sarà l'alto egitto, mentre, di converso, l'area del delta, verso il mediterraneo, sarà indicato come basso egitto. varie culture si susseguirono... Dal sito, vedi papiri di ossirinco. coordinate: 28°32'10n 30°39'20e / 28.536111°n 30.655556°e28.536111; 30.655556 ossirinco (in greco antico: ;... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Antica città dell Alto Egitto : antica; città; alto; egitto; Cortigiana della Grecia antica ; antica regione diventata l odierna Puglia lat; L antica Poseidonia della Magna Grecia in Campania; Sono dell antica capitale del Giudicato di Torres; Ente supremo nell antica filosofia cinese; città delle Filippine che venne fondata dagli spagnoli nel 1571; città nota anche come Benares; Concittadino di Fellini; città dei Paesi Bassi; città francese nota per una lega e per una pace; Sulle navi stava sull albero più alto ; In alto dove si trova chi lo dice; Il più alto dei cieli che per Dante ospita Dio; Il monte delle Dolomiti alto 2746 metri; Verniciato a smalto ; La località dell egitto i cui templi hanno enormi statue scolpite nella roccia; Una gallina d egitto ; Fecondava l egitto ; I re dell antico egitto ; Ex Presidente dell egitto scomparso nel 2020;

Cerca altre Definizioni