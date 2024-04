La Soluzione ♚ Il cattivo de Il re leone

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il cattivo de Il re leone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCAR

Curiosità su Il cattivo de il re leone: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi il re leone (disambigua). il re leone (the lion king) è un film d'animazione del 1994 diretto... Scar è il principale antagonista del classico Disney Il re leone del 1994, nonché del suo omonimo remake del 2019. Compare, sebbene in poche scene, anche nei sequel Il re leone II - Il regno di Simba uscito nel 1998 e Il re leone 3 - Hakuna Matata uscito nel 2004, e nella serie televisiva Timon e Pumbaa, e recupera il suo ruolo da principale antagonista nella serie televisiva The Lion Guard a partire dalla seconda stagione. Scritto dagli sceneggiatori Irene Mecchi, Jonathan Roberts, Linda Woolverton e animato da Andreas Deja, si ritiene che Scar sia liberamente ispirato a re Claudio, antagonista di Amleto, e al personaggio storico di Adolf ...

