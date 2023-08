Mangia gli insetti con le foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mangia gli insetti con le foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIONEA

Significato/Curiosità : Mangia gli insetti con le foglie

La Dionea (Dionaea muscipula) è una pianta carnivora unica e affascinante, comunemente nota come "pianta venus" o "pianta insetto". Questa specie è originaria delle zone paludose della Carolina del Nord e del Sud negli Stati Uniti. La Dionea attrae gli insetti con foglie a forma di trappola, che presentano piccoli peli sensibili. Quando un insetto si posa su di esse, i peli vengono stimolati, e la trappola si chiude rapidamente catturando l'insetto all'interno. Successivamente, la pianta produce enzimi per digerire l'insetto e assorbire i nutrienti vitali come azoto e fosforo. Questa particolare adattamento la rende una delle piante carnivore più studiate e ammirate nel regno vegetale.

