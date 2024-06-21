Consumata dall uso

Home / Soluzioni Cruciverba / Consumata dall uso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Consumata dall uso' è 'Logorata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOGORATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Consumata dall uso" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consumata dall uso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Logorata? Quando qualcosa è molto usato o portato all'estremo, mostra segni evidenti di usura e deterioramento. Questo stato si manifesta con graffi, screpolature o parti consumate, riflettendo il passare del tempo e l'impiego continuo. Un oggetto logorato appare spesso meno resistente e più fragile, testimonianza di un lungo utilizzo. La sua condizione indica che ha subito molteplici sollecitazioni, rendendolo meno funzionale o estetico rispetto a quando era nuovo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Consumata dall uso nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Logorata

La soluzione associata alla definizione "Consumata dall uso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consumata dall uso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Logorata:

L Livorno O Otranto G Genova O Otranto R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consumata dall uso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Consunte dall usoConsumato dall usoConsumate dall usoProtegge il legno della chitarra dall uso del plettroDeteriorato dall uso