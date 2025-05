Un liquido per il trucco degli occhi nei cruciverba: la soluzione è Eyeliner

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un liquido per il trucco degli occhi' è 'Eyeliner'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EYELINER

Curiosità e Significato di "Eyeliner"

Vuoi sapere di più su Eyeliner? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Eyeliner.

L'eyeliner è un prodotto cosmetico utilizzato per delineare e accentuare gli occhi. Disponibile in diverse formulazioni, come liquido, gel o matita, permette di creare varie intensità e stili di trucco, donando definizione e intensità allo sguardo. È un alleato fondamentale per un trucco occhi impeccabile.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Si prende chiudendo gli occhiCoperto sugli occhiNegli occhi e nei capelliLo procura un velo davanti agli occhiUn ortaggio con gli occhi

Come si scrive la soluzione: Eyeliner

La definizione "Un liquido per il trucco degli occhi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

Y Yacht

E Empoli

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

